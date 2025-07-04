İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan son verilere göre, kentte 5-12 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının önemli ölçüde artacağını açıkladı. Yapılan değerlendirmelere göre, sıcaklıkların mevsim normallerinin 4-6 derece üzerine çıkması bekleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-12 Temmuz tarihleri arasında yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını açıkladı. Meteorolojik değerlendirmelere göre sıcaklıklar 4-6 derece artacak.

VALİLİK SAAT VEREREK UYARDI

Valilikten yapılan açıklamada, aşırı sıcak hava koşullarının özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar için risk oluşturabileceğine dikkat çekilerek, gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulandı. Ayrıca vatandaşlara, günün en sıcak saatleri olan 11.00-16.00 arasında mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları ve yangın riski nedeniyle ormanlık alanlarda daha dikkatli olmaları çağrısı yapıldı.

Beklenen sıcaklık değerleri bazı illerde şöyle olacak:

Ankara 36°C,

İstanbul 34°C,

İzmir 39°C,

Konya 36°C,

Edirne 40°C,

Bursa 36°C,

Aydın 44°C,

Muğla 40°C,

Antalya 40°C,

Adana 38°C ve

Diyarbakır 43°C.