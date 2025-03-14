İngiltere'den Türkiye'ye tatil için gelen Lucy Slawson, böcek ısırığını güneş yanığı sandı. Fakat ülkesine döndükten sonra görme yetisinde azalma yaşandığını fark eden genç kadın daha sonra durumum ciddiyetini fark etti.

4 SAAT SONRA KOLLARI MAVİYE DÖNDÜ

Üniversite öğrencisi olan Slawson, evine döndüğünde ilk zamanlar bu yaşadıklarının yorgunluktan olduğunu düşündü. Fakat yaklaşık 4 saat sonra kollarında ve bacaklarında kızarıklıklar yaşamaya başladı. Bu kızarıklıklar kısa süre sonra maviye döndü.

GÜNEŞ YANIĞI SANMIŞTI

Eczaneye giden kadın, durumun ciddi olduğunu fark ettikten sonra hastaneye kaldırıldı. Yarı komada yaşadığını ifade eden kadın, hareket etme ve iletişim kurma yetisini de kaybetti. Doktorlar ise Slawson'a kronik yorgunluk sendromu ve fonksiyonel nörolojik bozukluk teşhisi koydular. Bunun nedenin ise bir sivrisineğin taşıdığı enfeksiyondan kaynaklandığı belirtildi.

YÜRÜYEMEZ HALE GELDİ

Genç kadın kendini ağır ve bitkin hissettiğini ifade ederek, "Doktorlar yataktan çıkmama izin vermiyordu. Çünkü yürüyemiyordum, kollarımı kullanamıyordum ya da başka bir şey yapamıyordum." diye konuştu.

Henüz teşhis koyulmadığı günlerde çok kilo aldığını da aktaran Slawson, zor günler geçirdiğini söyledi. Şimdi ise konuşmayı ve yürümeyi tekrardan öğrenmeye çalışıyor.