İstanbul’da uzun yıllar sonra etkili olan kar yağışı, yerini sıcak havaya bıraktı. Hava sıcaklıkları 8-10 derece artarken, güneşli havanın etkili olduğu Batı bölgelerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre kuvvetli sağanak yağışlar bekleniyor.

Bugün ve cuma günü Batı bölgelerinde sağanak yağışlar etkili olacak. Hafta sonu ise yağışların ara vereceği, ülke genelinde güneşli bir havanın hakim olması öngörülüyor. Hafta başında ise sağanak yağışların yeniden etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava hakim olacak. Ege ve Batı Akdeniz kıyıları, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Karabük çevreleri, Sakarya ve Düzce’nin kuzey ilçelerinde yağmur ve sağanak yağışlar görülecek. Rize, Artvin, Ardahan ve Van çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olması bekleniyor.

Yağışların özellikle İzmir çevreleri, Çanakkale'nin güneyi, Balıkesir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması öngörülüyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde ise buzlanma, don, sis ve pus gibi olumsuz hava koşulları bekleniyor. Ayrıca, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde çığ tehlikesi bulunuyor.

SICAKLIKLAR 3-5 DERECE ARASINDA DEĞİŞİYOR

Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece artması bekleniyor.

İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ BAŞLIYOR

İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Bugün ve pazartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının 12-13 derece civarında olması bekleniyor. Sağanak yağışlar, bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini gösterecek. Cuma günü de sağanak yağışların etkili olması öngörülüyor. Ancak hafta sonu, İstanbul'da güneşli bir hava bekleniyor.

Hafta sonu, ülke genelinde güneşli bir hava hakim olacak. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İstanbul’da 13 derece, Ankara’da 11 derece ve İzmir’de ise 17 derece civarında hava sıcaklıkları bekleniyor. Güneşli hava, hafta sonu boyunca etkisini sürdürecek.