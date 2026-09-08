Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan güncel hava tahmini raporuna göre, yurdun büyük bir bölümünde az bulutlu ve açık bir gökyüzü hakim olacak. Ancak kuzeydoğu kesimlerde hava parçalı ve çok bulutlu seyrederken; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop ve Artvin çevreleri ile Tokat'ın kuzey ilçelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış geçişleri öngörülüyor. Yağışların yanı sıra rüzgar da etkisini artırıyor. Marmara'nın güneyi, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden saatte 40-60 kilometre hıza ulaşan kuvvetli rüzgarların esmesi bekleniyor.
GÜNDÜZ YAKIYOR GECE ÜŞÜTÜYOR
Gündüz ile gece arasında oluşan belirgin sıcaklık farkı, büyükşehirlerde etkisini net bir şekilde hissettirmeye başladı. İstanbul'da gün içerisinde gökyüzü güneşli ve termometreler 27 dereceyi gösterse de, oldukça sert esen poyrazın getirdiği serinlik gün boyu etkili olacak. Megakentte gece saatlerinde ise hava sıcaklığının yaklaşık 10 derece birden düşmesi bekleniyor.
Benzer bir sıcaklık dalgalanması Ankara'da da yaşanıyor; başkentte öğle saatlerinde 25 derece ölçülen hava sıcaklığı, gece saatlerinde 12 dereceye kadar geriliyor.