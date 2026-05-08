Mayıs başında vatandaşları canından bezdiren soğuk havalarına ardından güneş kendisini gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) mega kent için yeni bir uyarı yaptı. AKOM'un uyarısına göre, İstanbul'da akşam ve sabah erken saatlerde bölgesel sağanak yağışları bekleniyor.

AKOM'un yeni hava tahmin raporuna göre, İstanbul'da hava hafta boyunca parçalı bulutlu olacak. Termometrelerin 23-25 derecelerde görülmesine karşın akşam ve sabah erken saatlerinde bölgesel sağanak yağışlar bekleniyor.

AKOM, bugün için yağış miktarının 2 ila 5 kg olabileceğini belirtti.

İstanbul için hafta sonu ve önümüzdeki hafta başında hava durumu tahminleri ise şöyle oldu:

9 Mayıs Cumartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

10 Mayıs Pazar: Parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

11 Mayıs Pazartesi: Parçalı bulutlu, akşam yerel yağmurlu (1-5 kg yağış).

12 Mayıs Salı: Akşam yağmurlu (3-7 kg yağış).

Haftanın geri kalanında Çarşamba günü sıcaklıkların 20°C'ye gerilemesi, Perşembe günü ise yerel yağışların devam etmesi bekleniyor.