İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı AKOM, kentin haftalık hava tahmin raporunu yayımlayarak İstanbulluları fırtına ve sağanak yağışa karşı uyardı.

AKOM verilerine göre, 11 Kasım Çarşamba günü parçalı bulutlu bir havanın hakim olduğu kentte termometreler öğle saatlerinde 19 dereceye kadar yükselirken gün boyu yağış beklenmiyor. Ancak perşembe gününden itibaren hava dinamiklerinde belirgin bir değişim öngörülüyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYE KADAR ÇIKACAK

Raporda yer alan "Dikkat" uyarısına göre; rüzgarın perşembe gününden itibaren şiddetini artırarak cumartesi sabah saatlerine kadar fırtına, yer yer ise kısa süreli hamlelerle saatte 40 ila 80 kilometre hızda kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Lodosun etkisiyle hava sıcaklıklarının perşembe ve cuma günleri 20 derecenin üzerine çıkarak 21-22 derece seviyelerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

CUMARTESİ GÜNÜNE KUVVETLİ SAĞANAK VE SICAKLIK DÜŞÜŞÜ UYARISI

Fırtınalı havanın ardından 14 Kasım Cumartesi günü kenti kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağışın vurması bekleniyor. Yağış miktarının metrekareye 15 ila 35 kilogram arasında düşeceği öngörülürken, pazar gününden itibaren sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacak. Cuma günü 21 dereceye kadar ulaşan en yüksek hava sıcaklığının, pazar günü 13, pazartesi günü ise 14 dereceye kadar gerileyeceği bildirildi.

Yetkililer, fırtına nedeniyle oluşabilecek çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması çağrısında bulundu.