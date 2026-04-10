Ukrenergo Yönetim Kurulu Başkanı Vitaliy Zaychenko, güneşli günlerde üretimin 3.000 MW seviyesine ulaştığını ve bu enerjinin bir kısmının tüketilemediği için israf edildiğini açıkladı. "Al ya da öde" anlaşmaları nedeniyle halkın üretilmeyen enerjiye bedel ödemeye devam ettiğini belirten Zaychenko, atıl kalan güneş enerjisinin depolanarak ekonomiye geri kazandırılacağını duyurdu.

1.000 MW KAPASİTELİ DEV DEPOLAMA HAMLESİ

Şirket, güneş enerjisinden elde edilen fazla elektriği korumak amacıyla toplamda 500 MW kapasiteli batarya sistemlerini satın aldı. Yıl sonuna kadar bu kapasitenin 1.000 MW’a çıkarılması planlanıyor. Zaychenko, bedava üretilen güneş enerjisinin akşam saatlerindeki pik yük döneminde satışa sunulmasının, hem enerji sisteminin dayanıklılığını hem de ülke ekonomisini iyileştireceğini vurguladı.

AVRUPA’DA BİR İLK KONTEYNER TİPİ BATARYALAR

Ukrayna'nın bu ölçekteki depolama teknolojisinde Avrupa’da bir ilke imza attığı belirtildi. Konteyner tipi modüler yapıda olan bu bataryalar, güneş enerjisinin dengelenmesinde ana araç olarak kullanılacak. Ancak bu ünitelerin stratejik önemi ve hava saldırılarına karşı hassasiyeti nedeniyle lokasyon bilgileri gizli tutulacak.

YEREL YÖNETİMLERE BAĞLANTI DESTEĞİ

Sistemin dengelenmesine yardımcı olacak dağıtık üretim tesislerinin de kış ayları için hazırlandığı bildirildi. Hükümetin aldığı yeni kararla, bağış yoluyla gelen ancak teknik yetersizlik nedeniyle çalıştırılamayan enerji ekipmanlarının şebekeye bağlanması için yerel yönetimlere özel fon tahsis edildiği açıklandı.