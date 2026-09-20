Proje, Orne bölgesindeki Tourouvre-au-Perche kasabasında hayata geçirildi. Yaklaşık 2 bin 800 metrekarelik güneş paneli doğrudan yolun üzerine yerleştirildi. Her gün yaklaşık 2 bin aracın geçtiği güzergâhın hem normal trafiğe açık kalması hem de elektrik üretmesi hedefleniyordu.

BİR KASABANIN AYDINLATMASINA YETECEKTİ

"Wattway" adı verilen projede kullanılan paneller, otomobil ve kamyonların ağırlığına dayanabilecek şekilde üretildi. Yolun üzerine yerleştirilen sistemin yılda yaklaşık 280 bin kilovatsaat elektrik üretmesi planlandı.

Bu miktarın yaklaşık 5 bin kişinin yaşadığı bir yerleşimin sokak aydınlatmasına yeteceği hesaplandı. Deneme başarılı olursa aynı sistemin Fransa genelinde çok daha uzun yollara uygulanması da gündemdeydi.

Ancak yol trafiğe açıldıktan sonra sorunlar ortaya çıkmaya başladı. Paneller yatay olduğu için çamur ve yapraklarla kaplanırken, üzerinden geçen otomobil, kamyon ve tarım araçları yüzeyde sürekli baskı ve titreşim oluşturdu. Zamanla bazı paneller yerinden ayrıldı, koruyucu yüzeylerde hasarlar meydana geldi ve sistemde arızalar yaşandı.

Araçların panellerin üzerinden geçerken çıkardığı gürültü de çevrede yaşayanları rahatsız etti. Bunun üzerine yoldaki hız sınırı 70 kilometreye kadar düşürüldü.

ÜRETİM HER YIL BİRAZ DAHA DÜŞTÜ

Sorun yalnızca panellerin zarar görmesi değildi. Güneş yolunun elektrik üretimi de hedeflenen seviyeye ulaşamadı. İlk tam kullanım yılında yaklaşık 149 bin kilovatsaat elektrik üretildi. Bu miktar başlangıçta hedeflenen 280 bin kilovatsaatin biraz üzerinde yarısına denk geliyordu.

Sonraki dönemde üretim daha da gerileyerek 78 bin kilovatsaat seviyesine kadar düştü. Elektrik satışından elde edilmesi beklenen gelir de aynı şekilde hedeflerin oldukça altında kaldı.

Hasarın artması üzerine yolun bazı bölümlerindeki paneller sökülmeye başlandı. Proje daha küçük bir alanda farklı panellerle sürdürülmeye çalışılsa da başlangıçta planlanan bir kilometrelik güneş yolu eski haline dönemedi.

İlerleyen yıllarda kalan panellerin de kaldırılmasına karar verildi ve yol yeniden normal asfalta döndürüldü. Böylece 5 milyon avroluk güneş yolu projesi tamamen sona erdi ve bugün deneme yolunda güneş paneli kalmadı.