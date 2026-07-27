1915 yılında bölgede opal bulunmasının ardından kurulan kasaba, zamanla dünyanın en önemli opal madenciliği merkezlerinden biri haline geldi. Maden aramak için açılan tünellerin bir kısmı ise yıllar içinde konutlara dönüştürüldü.

SICAKLIK YIL BOYUNCA DENGELİ KALIYOR

Coober Pedy'deki yer altı evleri, halk arasında "dugout" olarak adlandırılıyor. Kayaların içine oyularak oluşturulan bu yapılar, doğal yalıtım sayesinde yıl boyunca yaklaşık 23-25 derece sıcaklıkta kalıyor. Bu sayede klima ya da yoğun soğutma ihtiyacı büyük ölçüde ortadan kalkıyor.

Kasabada yalnızca evler değil, yer altı otelleri, kiliseler, sanat galerileri ve müzeler de bulunuyor. Bazı yer altı konutlarının büyüklüğü 450 metrekareye kadar ulaşabiliyor.

NÜFUSUN BÜYÜK BÖLÜMÜ YER ALTINDA YAŞIYOR

Yaklaşık 2 bin ila 2 bin 500 kişinin yaşadığı Coober Pedy'de nüfusun yaklaşık yüzde 60'ı yer altındaki evlerde yaşıyor. Kasaba, hem opal madenciliği hem de sıra dışı yaşam tarzıyla her yıl binlerce turistin ziyaret ettiği yerlerden biri olarak öne çıkıyor.

İsmini, Aborjin dilinde "çukurdaki beyaz adam" anlamına gelen kupa-piti ifadesinden alan Coober Pedy, bugün dünyanın en büyük yer altı yerleşimlerinden biri olarak kabul ediliyor.