Suudi Arabistan’ın Türkiye’de hayata geçireceği güneş enerjisi santrallerine (GES) 30 yıl süreyle alım garantili yatırım teşvikleri yağdıran iktidar şimdi de nükleer enerji santrali kuracak firmalara vergi avantajı sundu. Üstelik söz konusu teşvikler, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya çıkarılmasını öngören torba yasa teklifine gece yarısı eklenen 3 yeni maddeyle getirildi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda iktidar milletvekillerinin oylarıyla kabul edilen önergelere göre, nükleer enerji santrali kuracak şirketlere yatırımın finansmanından mal ve hizmet alımlarına kadar birçok işlem için vergi avantajı sağlandı.

YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN

Sözleşme ve diğer belgeler damga vergisinden istisna tutuldu, yatırım kapsamındaki inşaat işleri ile makine ve teçhizat teslimlerine Katma Değer Vergisi istisnası ve iadesi, yatırım kapsamındaki borçlanmalar için kurumlar vergisi avantajı getirildi.

Söz konusu düzenlemeyle nükleer enerji santrallerinden elektrik enerjisi üretimi faaliyetinde bulunmak amacıyla önlisans veya lisans alan yatırımcıların yatırım sürecinde karşılaştıkları vergi yükünün azaltılmasının hedeflendiği ifade edildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, düzenlemeye ilişkin Komisyon’a bilgi verdi.

Demircan, Türkiye’nin 2045 yılına kadar 20 bin megavat nükleer kurulu güce ulaşabilmesi için yurt dışından teknoloji, finansman ve yatırımcı çekmek gerektiğini, teşviklerin bu amaçla getirildiğini ifade etti. Nükleer teknoloji üreten çeşitli ülkeler ve teknoloji firmalarıyla görüşmelerin devam ettiğini belirten Zafer Demircan, nükleer enerjinin Türkiye için kaçınılmaz olduğunu savundu.

AKKUYU’YU KAPSAMIYOR

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, torba teklife eklenen önergelerin mevcut yatırımlar için hazırlanmadığını belirtti. “Bu düzenleme Akkuyu Nükleer Santral için yapılmış bir şey değil, bundan sonraki nükleer tüm santrallerle alakalı. Akkuyu’nun 2023’e kadar var olan teşvik belgesi kapsamında bu hakkı vardı” ifadelerini kullanan Demircan, “Bu maddelerin önemli bir kısmı bundan sonra Türkiye’de 2045’e kadar yapılacak olan nükleer yatırımları kapsıyor. Şu anda var olan teşvik sisteminin fikslenmesi anlamında düzenlediğimiz hususlar” dedi.