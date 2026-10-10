Yerel basında yer alan haberlere göre, Güney Afrika Ulusal Savunma Kuvvetlerine (SANDF) bağlı askerler, şiddet olaylarının devam ettiği iki kente konuşlandırıldı. Johannesburg'un Soweto bölgesinde askerlerin polis ekipleriyle ortak devriye görevine çıktığı görüldü.

DURBAN'DA EN AZ 19 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devlet televizyonu SABC'nin haberinde, Durban'da yaşanan olaylarla bağlantılı olarak en az 19 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

KwaZulu-Natal polisi, göstericilere müdahale sırasında göz yaşartıcı gaz, ses bombası ve plastik mermi kullanıldığını açıkladı. Yetkililer, şiddet olaylarının yaşandığı bölgelerde güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

Durban'ın bağlı olduğu KwaZulu-Natal eyaletinin Başbakanı Thami Ntuli de artan şiddet nedeniyle Polis Bakanı Firoz Cachalia'dan ordu desteği talep ettiğini duyurmuştu.

GÖÇMEN KARŞITI PROTESTOLAR NASIL BAŞLADI?

Güney Afrika'da göçmen karşıtı gösteriler, Anayasa Mahkemesinin temmuz ayında aldığı ve düzensiz yollarla ülkeye giren kişilerin de sığınma başvurusu yapabilmesine imkan tanıyan kararın uygulanmaya başlanmasının ardından yoğunlaştı.

İçişleri Bakanlığının mahkeme kararının uygulanmasına yönelik 28 Eylül'de yayımladığı talimat sonrasında sığınma merkezlerinin önünde protestolar düzenlendi. Gösteriler, 8 Ekim'de şiddet olaylarına dönüştü.

DESTEK VERMEK İÇİN SAHAYA İNDİ

Olaylar sırasında Johannesburg'da 10, Durban'da ise 14 araç kundaklandı. Ayrıca çoğunlukla yabancılara ait çok sayıda iş yeri yağmalandı.

Şiddetin tırmanmasının ardından İçişleri Bakanlığı, 9 Ekim'de söz konusu talimatı geri çektiğini açıkladı. Buna rağmen iki kentte güvenlik önlemleri artırılırken ordu da polis güçlerine destek vermek üzere sahaya indi.