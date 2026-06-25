FIFA 2026 Dünya Kupası A Grubu 3. maçında Güney Afrika ile Güney Kore, Meksika’da bulunan Monterrey Stadyumu’nda karşılaştı. İlk iki maçından galibiyet çıkaramayan Güney Afrika maçı 1-0 kazandı ve grupta ikinci olarak üst tura çıktı. Afrika temsilcisi Dünya Kupası tarihinde ilk kez gruptan çıkmayı başardı.

Güney Afrika’ya galibiyeti getiren golü 63. dakikada Maseko attı.

GÜNEY KORE BEKLEMEYE GEÇTİ

Güney Kore ise 3 puanla üçüncü sırada yer aldı. Asya temsilcisi, en iyi üçüncüler arasına girerek üst tura yükselme umutlarını diğer gruplarda oynanacak maçların sonuçlarına bıraktı.

Grubu 9 puanla tamamlayan Meksika lider olurken, Çekya ise 1 puanla son sırada kaldı.