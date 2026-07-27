İsrail'de 27 Ekim'de gerçekleştirilmesi planlanan genel seçimler öncesinde, İsrailli siyasetçi Gadi Eisenkot'un liderliğini yaptığı Yashar! Partisi'nin tatil yapan İsrail vatandaşlarını hedefleyen reklam panosu kampanyası Güney Kıbrıs'ta başlatıldı.
İsrail merkezli i24 News'in haberine göre, ada genelinde sergilenen afişler yerel siyasi figürlerin tepkisini çekerek ülkede bir egemenlik tartışmasını beraberinde getirdi.
Yerel siyasetçiler, söz konusu reklam panolarını açıkça "yabancı siyasi propaganda" olarak nitelendirerek duruma tepki gösterdi.
Söz konusu ilanları adadaki İbranice gayrimenkul tabelalarındaki artışla ilişkilendiren yetkililer, Avrupa Birliği üyesi Güney Kıbrıs'ta üçüncü ülkelerin seçim reklamlarının yasaklanması amacıyla yasal düzenleme yapılması yönünde çağrıda bulundu.
Söz konusu siyasi kriz, adada yabancı yatırımlara ilişkin kamuoyunda yaşanan huzursuzlukla aynı döneme denk geliyor.
Özellikle Larnaka ve Limasol gibi sahil kentlerinde öne çıkan gayrimenkul alımlarında İsrail vatandaşları, en üst sıralarda yer alan alıcı grupları arasında bulunuyor.