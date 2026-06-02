İngiliz üslerine ev sahipliği yapan Güney Kıbrıs, Donald Trump'ın adadaki İngiliz üslerini savaş için kullanmasını engellemek istiyor.

Lefkoşa bu doğrultuda Başbakan Keir Starmer'dan sonra ülkenin başına geçmesi olası görünen Nigel Farage'ın başbakan olması ihtimaline karşı Londra'dan güvence talep ediyor.

İngiltere Başbakanı Starmer, Mart ayında ABD'nin İran'a yönelik saldırılarda Güney Kıbrıs'taki askeri üsleri kullanmasına izin vermemişti.

Starmer daha sonra bu üslerin sadece İran saldırılarını önlemek amacıyla sınırlı savunma amaçlı kullanılmasına onay verdi.

Hem İngiliz hem de Kıbrıslı yetkililer, Reform UK partisinin anketlerde önde gittiği Farage liderliğindeki olası bir hükümetin bu politikayı değiştirebileceğinden endişe duyuyor.

GÜNEY KIBRIS'IN KORKUSU

Lefkoşa yönetimi İran'daki savaş bittikten sonra bu konuyu gündeme getirmeyi planlıyor.

Güney Kıbrıslı kıdemli bir diplomat, Kıbrıs'ın Starmer'ın üslerle ilgili ilk kararından memnun olduğunu belirtti.

Ancak ülke, gelecekteki hükümetlerin askeri eylemler için üsleri tek taraflı kullanmamasını güvence altına almak istiyor.

Trump'ın müttefiki olan Farage, daha önce ABD'nin İran'daki askeri saldırılarını desteklemiş ancak daha sonra çatışmaya dahil olunmaması gerektiğini vurgulamıştı.

Güney Kıbrıslı yetkililer bu tür bir garanti girişiminin pratikte nasıl işleyeceğine dair henüz detay vermedi.

İRAN SALDIRISI ENDİŞELERİ ARTIRDI

Ağrotur ve Dikelya üsleri, onlarca İngiliz savaş uçağını bünyesinde bulunduruyor. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik harekatının başlamasının ardından 2 Mart'ta bir İran insansız hava aracının Ağrotur Hava Üssü'nü vurmasıyla Güney Kıbrıs'ın endişeleri daha da arttı.

Bu dönemde Türkiye de KKTC'yi korumak için Akdeniz'de F-16 uçaklarını görevlendirdi.

Lefkoşa, üssün İran çatışmasıyla bağlantılı savunma operasyonlarına dahil olup olmadığı konusunda Londra'nın yetersiz iletişim kurmasını ve yerel halka önceden uyarı yapılmamasını sert bir şekilde eleştirdi.

İHA saldırısının ardından Güney Kıbrıs lideri Nikos Hristodulidis üslerin geleceği hakkında görüşme çağrısında bulundu.

Güney Kıbrıslı diplomatlar olayla ilgili bilgi paylaşımı yapılmamasından dolayı hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

Avrupa Konseyi, Güney Kıbrıs'ın İngiltere ile üsler konusunda görüşme başlatma niyetini kabul ettiğini ve gereken yardımı sağlamaya hazır olduğunu duyurdu.