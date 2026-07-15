Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Raffaele Fitto’nun Kıbrıs Özel Temsilcisi olarak atanması, Doğu Akdeniz'de yeni bir diplomatik tartışmaya yol açtı.

Kıbrıs AB İşleri Bakan Yardımcısı Marilena Raouna atamayı savunurken, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Türkiye kararı sert bir dille kınadı.

Komisyon Sözcüsü Louise Bogey, atamanın amacının taraflarla görüşerek güven inşa etmek ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde müzakerelerin yeniden başlamasını sağlamak olduğunu belirtti.

Kıbrıs AB İşleri Bakan Yardımcısı Marilena Raouna, Euronews kanalında katıldığı programda Raffaele Fitto’nun adanın yeniden birleşme çabalarına destek verecek "siyasi bir kişilik" olduğunu belirterek eleştirileri reddetti.

Kıbrıs sorununun bir Avrupa meselesi olduğunu vurgulayan Raouna, bölünmüş durumdaki son AB üyesi devletin birleşmesinin sadece Kıbrıs için değil, Doğu Akdeniz bölgesi için de dönüştürücü olacağını savundu.

Raouna ayrıca, bu girişimin taraf tutma amacı taşımadığını, tüm Kıbrıslıların yanı sıra AB-Türkiye ilişkilerinin de bu durumdan fayda sağlayacağını ifade etti.

KKTC yönetimi pazartesi günü yaptığı açıklamada atamayı "tamamen kabul edilemez" olarak nitelendirerek sert bir şekilde kınadı. Türkiye tarafından internet üzerinden yayımlanan açıklamada ise seçimin Kıbrıs Türk tarafının onayı alınmadan yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, atama kararının "provokatif bir adım" olduğu ve Avrupa Birliği'nin Kıbrıs konusundaki "taraflı tutumunu" bir kez daha gözler önüne serdiği ifade edildi.

Ankara, AB’nin geçerliliğini yitirmiş bir modeli canlandırma çabasının, bugüne kadarki tüm çözüm girişimlerini reddeden Kıbrıs Rum tarafının statükoyu koruma politikasına hizmet ettiğini vurguladı.



