Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, makam aracıyla geldikleri Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Güney Kore Devlet Başkanı Lee ve eşi tarafından karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Başkanı Lee'nin tören alanındaki yerlerini almalarının ardından askeri bando tarafından Güney Kore milli marşı ve İstiklal Marşı çalındı.

Törende Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee, karşılıklı olarak heyet üyelerini tanıttı. Heyet tanıtımının ardından liderler ve eşleri kendileri için ayrılan alana geçti.

Bu alanda, Güney Kore Milli Tekvando Gösteri Ekibi tarafından dövüş sanatları gösterisi sergilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilgiyle takip ettiği gösteri sırasında askerleri dikkatle izlediği, arada sırada gülümsediği görüldü.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung ile zaman zaman tokalaşması da dikkatlerden kaçmadı.

Programın sonunda gösteri ekibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'a yönelik "hoş geldiniz" yazılı pankart açtı.

İKİLİ GÖRÜŞME YAPILDI

Resmi karşılamanın ardından iki lider Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda baş başa görüşmeye geçti. Baş başa yapılan değerlendirmelerin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Güney Kore Devlet Başkanı Lee, heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdi.

Basına kapalı olarak düzenlenen heyetler arası görüşmede ve resmi törende Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan hazır bulundu.

ERDOĞAN KORECE TEŞEKKÜR ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee arasında gerçekleşen üst düzey görüşmenin ardından liderler ortak açıklamalarda bulundu.

Görüşmede birçok konudaki ikili iş birliğini dinamik ve geleceğe odaklı şekilde ilerletecek adımların kapsamlı olarak ele alındığı bildirildi.

Kore'yi 8 yıllık aranın ardından ziyaret etmekten memnuniyet duyduğunu ifade eden Erdoğan, "Sizleri en kalbi duygularımla, saygıyla selamlıyorum. Kore'yi 8 yıl aradan sonra ziyaret etmekten memnuniyet duyuyorum" dedi.

Geçtiğimiz yıl 11 milyar doları aşan ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir bir yapıda, daha önce belirlenen 15 milyar dolar hedefine ulaştırılması yönündeki adımların değerlendirildiğini belirten Erdoğan, görüşmelerin diğer önemli başlığını nükleer enerji ve madenciliğin oluşturduğunu ve Kore ile iş birliğine büyük önem verdiklerini aktardı.

Savunma sanayisinin stratejik ortaklığın somut neticeler verdiği alanların başında geldiğini vurgulayan Erdoğan, Fırtına obüsleri ve Altay tankı gibi başarılı müşterek projelerin sayısının artırılması gereğine işaret ettiklerini belirtti.

Uluslararası meselelere dair görüşlerin büyük ölçüde örtüştüğünü dile getiren Erdoğan, Kore Yarımadası'nda kalıcı barış ve istikrarın tesisini amaçlayan diyalog temelli yaklaşımı desteklediklerini kaydetti.

Erdoğan, Güney Kore halkına Korece teşekkür etti. Erdoğan, konuşmasının sonunda Korece "Kamsahamnida" diyerek teşekkür etti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee ise yaptığı açıklamada iki ülke arasındaki bağlara dikkat çekerek, "Türkiye halkımızın gönlünde kan kardeşimizdir" dedi. Savunma alanındaki adımlara değinen Lee, "(Cumhurbaşkanı Erdoğan ile) Savunma sanayisi işbirliğini derinleştirmeyi kararlaştırdık" ifadelerini kullandı.

Lee ayrıca enerji alanındaki somut adıma ilişkin olarak, "(Türkiye ile) Nükleer santral finansmanında işbirliği mutabakat zaptını imzaladık" açıklamasında bulundu.

Erdoğan ve Lee'nin huzurunda iki ülke heyetleri arasında 4 yeni işbirliği anlaşması imzalandı.