ABD'de beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisi küresel piyasalarda satış baskısını artırdı. Güney Kore'nin gösterge endeksi KOSPI, perşembe günü yüzde 8,2 düşüşle 5.514,96 puana gerilerken devre kesici uygulamasıyla piyasa genelinde işlemler 20 dakika durduruldu.

Temmuz sonundan bu yana en düşük seviyesini gören endeksin son bir haftadaki kaybı yüzde 16,9'a, son üç aydaki değer kaybı ise yüzde 24,4'e ulaştı.

YILIN 10'UNCU DEVRE KESİCİSİ

KOSPI'nin önceki kapanışa göre en az yüzde 8 gerilemesi ve bu düşüşün bir dakika boyunca sürmesi üzerine devre kesici mekanizması çalıştırıldı. Bu, yılın 10'uncu devre kesici uygulaması oldu.

Sert fiyat hareketleri sırasında işlemlerin geçici olarak askıya alınmasıyla yatırımcılara piyasadaki gelişmeleri değerlendirme fırsatı sunulması amaçlanıyor.

ÇİP ÜRETİCİLERİNDE AĞIR KAYIP

Satışların merkezinde Güney Kore'nin önde gelen yarı iletken üreticileri yer aldı. Samsung Electronics hisseleri yüzde 9,7, SK Hynix hisseleri yüzde 11,1 değer kaybetti.

Diğer teknoloji ve elektronik şirketlerinde de kayıplar çift hanelere çıktı. Sanil Electric yüzde 16,9, Samsung Electro-Mechanics yüzde 16,8, Hansol Technics yüzde 15,2, Daeduck Electronics yüzde 15,1 ve IsuPetasys yüzde 14,9 geriledi.

Teknoloji hisselerindeki satışlarda, yapay zeka altyapısına yönelik yüksek harcamaların uzun vadede şirket kârlılıklarına nasıl yansıyacağına ilişkin belirsizlikler de etkili oldu. Yüksek faizlerin finansman maliyetlerini artırabileceği kaygısı, özellikle yapay zeka ve yarı iletken hisseleri üzerinde baskı oluşturdu.

Çinli bellek çipi üreticisi ChangXin Memory Technologies'in artan rekabet gücü de Güney Koreli üreticiler üzerindeki baskıyı artırdı. Çinli şirketlerin üretim kapasitesini ve teknolojik yetkinliklerini geliştirmesi, köklü üreticilerin fiyatlandırma gücüne ilişkin endişeleri beraberinde getirdi.

ABD ENFLASYONU FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLEDİ

ABD'de eylül ayı tüketici fiyat endeksinin yıllık yüzde 3,7 artarak beklentileri aşması, ABD Merkez Bankasının (Fed) sıkı para politikası duruşunu daha uzun süre koruyabileceği endişesini artırdı.

Verinin ardından ABD borsalarında da satışlar hızlandı. Nasdaq Composite endeksi yüzde 1,9 gerilerken Philadelphia Yarı İletken Endeksi düşüş serisini altıncı işlem gününe taşıdı.

Asya'da Japonya'nın Nikkei 225 endeksi yaklaşık yüzde 5, Tayvan'ın Taiex endeksi ise yüzde 3,4 değer kaybetti. Güney Kore piyasasındaki düşüş bu kayıpları aştı.

ZİRVESİNİN YÜZDE 40'TAN FAZLA ALTINDA

Yapay zeka teknolojilerine yönelik güçlü talep ve yarı iletken sektöründeki büyüme beklentileriyle haziranda 9 bin puanın üzerine çıkarak rekor kıran KOSPI, son aylarda sert biçimde geriledi. Endeks, 52 haftalık zirvesi olan 9.385,59 puanın yüzde 40'tan fazla altında işlem görmeye başladı.

Yatırımcıların odağında Fed'in gelecek faiz adımları, teknoloji şirketlerinin finansal performansı ve yapay zeka yatırımlarının geleceğine ilişkin beklentiler bulunuyor.