Tahran yönetimi, Seul’ün ABD öncülüğündeki hamlelere destek vermesini doğrudan savaşa ortaklık olarak değerlendireceğini ve buna asla müsamaha göstermeyeceğini bildirdi.

İran medyasına konuşan yetkili, "ABD askeri operasyonlarına herhangi bir şekilde dahil olmanın İran'a karşı yürütülen askeri savaşa doğrudan katılım anlamına geldiğini" belirterek Seul yönetimine gözdağı verdi.

ABD Başkanı Donald Trump’ın haftalardır süren yoğun baskıları sonucunda Güney Kore hükümetinin, stratejik Hürmüz Boğazı’na deniz destek gemisi ve devriye uçağı gönderme ihtimalini değerlendirdiği ve yaklaşık 150 personelin görevlendirileceği bir sürece hazırlandığı belirtiliyor.

Daha önce Washington'ın bu yöndeki çağrılarına mesafeli duran Seul yönetiminin, ABD'nin güvenlik taahhütlerini sorgulaması nedeniyle geri adım atmaya başladığı ifade ediliyor.

Konuyla ilgili resmi prosedürlerin ve parlamento onayının bu ay içinde gündeme gelebileceği konuşulurken, Güney Kore Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise şimdilik henüz kesinleşmiş bir karar alınmadığını savunuyor.

İran cephesinden ise bu gelişmelere tepki gecikmedi. Üst düzey bir güvenlik yetkilisi, Güney Kore’nin ABD politikaları uğruna kendi çıkarlarını ve itibarını tehlikeye atmaması gerektiğini vurgulayarak, bölgedeki asıl istikrarsızlık kaynağının ABD ve İsrail’in saldırgan tutumu olduğunu belirtti.

Tahran, Amerikan baskılarına boyun eğerek bölgeye yapılacak herhangi bir askeri sevkiyatın İran’a karşı yürütülen askeri operasyonlara doğrudan iştirak anlamına geleceğinin altını çizdi.