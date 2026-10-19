Güney Koreli HD Hyundai Heavy Industries tarafından üretilen BRP Rajah Humabon, 13 Ekim'de Ulsan kentindeki tersanede düzenlenen törenle suya indirildi. Filipinler'in deniz güvenliğini artırmayı hedefleyen geminin 2027 yılında donanmaya teslim edilmesi planlanıyor.

TÜRK YAPIMI SİLAH SİSTEMİYLE DONATILDI

Rajah Sulayman sınıfına ait yeni karakol gemisi, yaklaşık 2 bin 400 ton deplasmana sahip. 94 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki gemi, geniş deniz alanlarında devriye, gözetleme ve güvenlik görevleri yürütmek üzere tasarlandı.

Geminin silah donanımında İtalyan Leonardo firmasının ürettiği 76 milimetrelik ana top ile Türk savunma sanayisi şirketi ASELSAN'ın geliştirdiği 30 milimetrelik SMASH uzaktan komutalı silah sistemi yer alıyor.

Ayrıca gemide arama radarı, elektro-optik takip sistemleri ve olası tehditlere karşı kullanılabilecek karşı tedbir sistemleri bulunuyor. Yaklaşık 5 bin 500 deniz mili menzile sahip platformun uzun süreli açık deniz görevlerinde kullanılması hedefleniyor.

2028 YILINA KADAR 6 GEMİ TESLİM EDİLECEK

Filipinler, donanmasının modernizasyon programı kapsamında HD Hyundai Heavy Industries ile toplam altı açık deniz karakol gemisinin inşası için anlaşma imzaladı.

Serinin ilk gemisi BRP Rajah Sulayman, Şubat 2026'da hizmete alınırken üçüncü gemi BRP Rajah Humabon'un 2027 yılında teslim edilmesi bekleniyor. Program kapsamındaki son üç geminin ise 2028 yılına kadar Filipinler Donanmasına katılması planlanıyor.

Yeni gemilerin özellikle deniz yetki alanlarının gözetlenmesi, kıyı güvenliği ve denizlerdeki tehditlere karşı müdahale kapasitesinin artırılmasında görev alması amaçlanıyor.