Güney Kore Posta İdaresi, İnternet Postanesine yönelik gerçekleştirilen bir siber saldırı sonucunda en az 113 bin 855 taahhütlü posta alıcısının isim, adres ve telefon numaralarının ifşa olduğunu açıkladı.

Yonhap Haber Ajansının aktardığına göre siber saldırı 1 gün boyunca etkili oldu. Bilim ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bakanlığına bağlı olarak faaliyet gösteren Korea Post, siber saldırıdan kaç kişinin etkilendiğinin araştırıldığını söyledi.

Saldırganların, müşterilerin teslimat adresini değiştirmesine olanak tanıyan mobil site özelliğini kullanarak sisteme sızdığı belirtildi.

Yapılan tespitlere göre saldırganlar, 17 Kasım ile 24 Kasım tarihleri arasında dağıtıma çıkarılan taahhütlü postalara ait kayıtlara erişim sağladı.

Siber saldırı tespit edilmesinin ardından Korea Post’un çarşamba günü polise ihbarda bulunduğu kaydedildi.

Kurum, güvenlik önlemleri kapsamında teslimat yeri değiştirme seçeneği dahil olmak üzere çeşitli hizmetleri geçici olarak askıya aldı ve mobil sitesine yurt dışı IP adreslerinden erişimi engelledi.

KURUM BAŞKANI KULLANICILARDAN ÖZÜR DİLEDİ

Korea Post Başkanı Park In-hwan, yaşanan olayın ardından yaptığı açıklamada kamuoyundan ve kullanıcılarından özür diledi.

Park In-hwan, "Kamuoyunda ve posta hizmeti müşterileri arasında endişeye yol açtığımız için içtenlikle özür dileriz. Olayın nedenini kapsamlı bir şekilde araştıracak, tekrarlanmasını önlemek ve kamu güvenini korumak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.

İnternet Postanesine yönelik bu saldırı, son haftalarda Güney Kore’deki finans kuruluşları ve kamu kurumlarını hedef alan bir dizi veri ihlalinin ardından meydana geldi.

Yakın dönemde devlete ait Korea Electric Power Corp. bünyesinde yaşanan bir başka veri sızıntısında da yaklaşık 1,52 milyon kişinin kişisel bilgileri ifşa olmuştu.