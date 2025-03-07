Güney Kore’de bir mahkeme, görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol hakkında çıkarılan tutuklama kararını iptal etti. Bu karar, Yoon’un Ocak ayı ortasında sıkıyönetim ilan ettiği gerekçesiyle darbe suçlamasıyla tutuklanmasının ardından serbest kalmasının önünü açtı.

Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kararın, iddianamenin ilk gözaltı süresinin sona ermesinin ardından hazırlanmasına dayandığını açıkladı.

Mahkeme ayrıca, soruşturmanın iki ayrı kurum tarafından yürütülmesi nedeniyle hukuki sürecin meşruiyetine dair "sorular" bulunduğunu belirtti.

NE OLMUŞTU?

Ocak ayının 15’inde Yoon, başkanlık muhafızları ile gözaltı işlemini gerçekleştirmek isteyen yetkililer arasında günler süren bir çıkmazın ardından, görev başındaki bir devlet başkanının suç isnadıyla tutuklandığı ilk örnek olarak kayıtlara geçti.

Yoon’un avukatları, "Mahkemenin tutuklamayı iptal etme kararı, bu ülkede hukukun üstünlüğünün hâlâ geçerli olduğunu gösteriyor" dedi.

Avukatları, savcıların temyize gitme hakkı bulunduğu için Yoon’un derhal serbest kalmayabileceğini belirtti. Savcılık makamı ise mahkeme kararına ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Savunma ekibi, 19 Ocak’ta çıkarılan ve Yoon’un gözaltı süresini uzatan tutuklama kararının usule aykırı olduğu gerekçesiyle geçersiz sayılması gerektiğini savunmuştu.