Güney Kore Anayasa Mahkemesi'nde Salı günü görülen davada, parlamentonun avukatları, başarısız sıkıyönetim girişiminden sonra görevden alınan Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'ün tamamen azlini talep etti.

Avukatlar, Yoon'un kısa süreli sıkıyönetim ilanının, demokratik ilkeleri ihlal ettiğini söyledi. Avukatlar, Yoon'u eski Güney Koreli cuntacı liderlere benzetti.

Yoon, oturumun ilerleyen saatlerinde kapanış konuşmasını yapması beklenen isimlerden biri. Mahkeme, Yoon’un beş yıllık görev süresinin henüz üçüncü yılında iken azledilip edilmeyeceğine karar verecek.

Parlamento, 3 Aralık’ta anayasaya uygun bir gerekçe olmaksızın sıkıyönetim ilan ettiği gerekçesiyle Yoon’un görevden alınmasını istemişti.

'DİKTATÖRDEN FARKSIZ'

Parlamento adına konuşan avukatlardan Lee Kwang-beom, Yoon’un Güney Kore’nin eli kanlı diktatörleri olan Park Chung-hee ve Chun Doo-hwan ile benzer bir yönetim anlayışına sahip olduğunu söyledi.

Lee, “Yoon, her söylediğinin anayasaya yazılmasını isteyen bir dünya yaratmaya çalıştı. Ülkeyi özelleştirmek ve anayasanın üzerinde bir yönetici olmak istedi” diye konuştu. Sıkıyönetimle alınan kararların diktatörlük olarak adlandırıldığını söyledi.

Lee, “Sıkıyönetimi ilan ettiği anda, demokratik bir cumhuriyetin başkanı olma sorumluluğundan fiilen vazgeçmiş oldu” diye ekledi.

'SIKIYÖNETİM, BİR UYARIYDI'

Yoon’un seçimde sahtekarlık ve Güney Kore siyaseti üzerinde Kuzey Kore'nin etkisi ilişkin iddiaları da mahkemede tartışılan konular arasındaydı.

Parlamento avukatları, bu iddiaların temelsiz komplo teorileri olduğunu ve seçim sistemine duyulan güvene büyük zarar verdiğini savundu.

Yoon ise kendini savunurken, sıkıyönetim ilan etme hakkına sahip olduğunu ancak tam anlamıyla askeri yönetim getirmeyi amaçlamadığını öne sürdü.

Bunun yerine, muhalefetteki Demokratik Parti’nin meclisteki çoğunluğunu kötüye kullanmasını engellemek için bir uyarı vermek istediğini iddia etti.

ÜLKEYİ MALİYE BAKANI YÖNETİYOR

Mahkemenin kararını açıklamasının birkaç gün sürebileceği belirtilirken, anayasal krizin daha da derinleşebileceği yönünde endişeler var.

Parlamento, Yoon olağanüstü halin gerekliliğini değerlendirebilecek kapasitede olmadığının ve görevine iade edilmesi halinde yeniden sıkıyönetim ilan etmeye kalkışabileceğinin altını çizdi.

Sıkıyönetim kararı, siyasi ve yasama faaliyetlerini yasaklamış ve aynı zamanda başbakanın da görevden alınmasına yol açmıştı.

Güney Kore, başta ülkeyi yönetmesi için Başbakanı görevlendir ancak Yoon'un yargılanmasının önünü kapattığı gerekçesiyle onu da görevden almıştı. Şu anda ülke, maliye bakanı tarafından yönetiliyor.