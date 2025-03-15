ABD Enerji Bakanlığı, Güney Kore'yi "hassas" ülkeler listesine eklediğini açıkladı. Bu karar, Güney Kore Devlet Başkanı'nın kısa süreliğine sıkıyönetim ilan etmesinden sonra Güney Kore'nin nükleer silah geliştirme ihtimalinin artmasından sonra alındı.

Bakanlık, kararın Ocak ayında Biden yönetimi tarafından verildiğini ve yeni Başkan Donald Trump'ın bu karardan dönmeyeceğini belirtti. Yetkililer, bu adımın Güney Kore ile bilim ve teknoloji alanındaki iş birliğine yeni kısıtlamalar getirmediğini vurguladı.

Hassas ülkeler listesi kapsamında yapılan değişikliklerin 15 Nisan'da yürürlüğe girmesi bekleniyor. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, konuyu ciddiyetle ele aldıklarını ve Washington ile yakın temas halinde olduklarını açıkladı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, “Güney Kore ile ABD arasındaki enerji, bilim ve teknoloji iş birliğinin olumsuz etkilenmemesi için aktif müzakereler yürüteceğiz” denildi.

Enerji Bakanlığı’nın nükleer silah kapasitesine sahip olabilecek hassas ülkeler listesinde Çin, Tayvan, İsrail, Rusya, İran ve Kuzey Kore gibi ülkeler yer alıyor. 2017 tarihli bir belgeye göre, İran ve Kuzey Kore "terörist" olarak sınıflandırılıyor.

KUZEY'DEKİ TEHDİT, GÜNEY DE BOMBA TALEBİ OLDU

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol ve dönemin Savunma Bakanı Kim Yong-hyun, Pyongyang'ın silah programı nedeniyle ülkenin kendi nükleer silahlarını geliştirmesi gerekebileceğini dile getirmişti.

Yoon, geçen yıl Aralık ayında altı saat boyunca sıkıyönetim ilan etmiş ve vatana ihanet suçlamasıyla hakkında dava açılmıştı. Yoon, görevden alınması yönünde nihai kararı verecek olan mahkeme sürecinde yetkilerini kaybetti.

Ancak Yoon, 2023 yılında dönemin ABD Başkanı Joe Biden ile yaptığı bir anlaşmanın ardından nükleer silah geliştirme yönündeki söylemlerini yumuşatmıştı.

Anlaşmaya göre Washington, Seul’e bölgedeki olası bir nükleer kriz karşısında daha fazla güvenlik garantisi sundu. Seul ise Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması'na bağlı kalacağını taahhüt etti.

Ancak bu taahhüt, ABD’nin savunma taahhütlerine yönelik şüpheleri tamamen ortadan kaldırmadı. Güney Kore’de nükleer silahlanma yanlısı söylemler devam etti.

Dışişleri Bakanı Ço Tae-yul, geçen ay yaptığı açıklamada nükleer silah seçeneğinin tamamıyla gözden çıkarılmadığının altını çizdi.

Ço, “Uluslararası ilişkilerin tahminlerden öte bir hale geldiğini göz önünde bulundurarak, tüm olasılıklara hazırlıklı olmamız gerektiği ilkesel bir yaklaşımdır” dedi.