Türkiye ile Güney Kore arasında stratejik alanlardaki iş birliğini artırmaya yönelik temaslar hız kazandı. Güney Koreli yetkililerin Ankara'da gerçekleştirdiği görüşmelerde özellikle Sinop ve İzmir'deki projeler gündeme geldi. Nükleer enerji ve ulaştırma yatırımları için iki şehir öne çıkarken Güney Koreli şirketlerin Türkiye'deki yeni projelere ilgisi dikkat çekti.

SİNOP NÜKLEER ENERJİDE ÖNE ÇIKTI

Güney Kore heyetinin Enerji Bakanlığı yetkilileriyle yaptığı görüşmede, Sinop'ta kurulması planlanan nükleer güç santrali ele alındı. Güney Koreli yetkili Park Hyung-chul, projenin ön fizibilite çalışmalarının tamamlanması için destek istedi. Türkiye tarafı ise nükleer santral projesinde Güney Kore ile iş birliğine önem verildiğini belirtti.

İZMİR'DE ULAŞTIRMA PROJESİ

Güney Kore'nin gündemindeki ikinci şehir İzmir oldu. Görüşmelerde İzmir Kuzeydoğu Çevre Yolu Projesi için Güney Koreli şirketlere destek verilmesi talep edildi. Ayrıca iki ülkenin yalnızca Türkiye'de değil, üçüncü ülkelerde de ortak ulaştırma projeleri geliştirmesi gündeme geldi.

Türkiye ile Güney Kore arasındaki temaslarda savunma, ticaret, yatırım, yapay zeka ve biyoteknoloji alanları da ele alındı. İki ülke, 2027 yılında diplomatik ilişkilerin 70'inci yılını kutlamaya hazırlanırken stratejik sektörlerde ortak çalışmaların genişletilmesi hedefleniyor.