Mevcut Victoria sınıfı denizaltı filosunu emekliye ayırmaya hazırlanan Kanada, özellikle Arktik bölgesindeki operasyon kabiliyetini artırmayı hedefliyor. Alman tasarımı Type 212CD modeli, buzlu sularda görev yapabilecek şekilde geliştirildiği için tercih edilirken, proje aynı zamanda NATO ülkeleriyle ortak harekât uyumluluğunu da güçlendirecek. Nihai sözleşme görüşmeleri devam ederken projenin uzun vadeli maliyetinin onlarca milyar dolara ulaşabileceği belirtiliyor.

DENİZALTILAR ARKTİK GÖREVLERİ İÇİN TASARLANDI

Kanada'nın seçtiği Type 212CD sınıfı denizaltılar, düşük ses izi sayesinde gizlilik kabiliyeti yüksek platformlar arasında gösteriliyor. Almanya ve Norveç tarafından ortak geliştirilen model, uzun süre su altında görev yapabilmesi ve zorlu kutup koşullarında faaliyet gösterebilmesiyle öne çıkıyor.

Planlamaya göre ilk denizaltıların 2033-2034 döneminde teslim edilmesi hedeflenirken, Almanya ve Norveç üretim takvimini hızlandırarak Kanada'nın ilk dört denizaltıyı daha erken teslim alabilmesi için kapasite ayırmayı kabul etti.

GÜNEY KORE İLE REKABETİ ALMANYA KAZANDI

İhale sürecinde Almanya'nın TKMS şirketi ile Güney Koreli Hanwha Ocean karşı karşıya geldi. Kanada, teknik özelliklerin yanı sıra Avrupa ile savunma iş birliğini güçlendirecek stratejik ortaklık nedeniyle Alman teklifini tercih etti.

Yetkililer, yeni filonun Kanada'nın uzun kıyı şeridi ile Kuzey Kutbu'ndaki güvenlik ihtiyaçlarına cevap vereceğini belirtiyor. Satın alma kararı aynı zamanda ülkenin savunma harcamalarını artırma ve NATO taahhütlerini güçlendirme planının önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor.