Güney Kore'nin darbeci başkanı Yoon Suk Yeol'un azledilme sürecinin geciktiğini belirtilen ülkenin ana muhalefet partisi, sürecin hızlandırılması çağrısında bulundu.

Parti yetkilileri, sürecin uzamasının "hükümetin sorumluğunu yerine getirmemesine" bağladı ve ülkedeki siyasi böünmeyi derinleştirdiğini savundu.

Sekiz üyeden oluşan ve görevden alınan ancak henüz azledilmeyen Yoon'u yargılamakla yükümlü mahkeme, üçüncü haftasına giren görüşmelerini sürdürürken Yoon’un azledilmesini isteyenlerle ona destek verenler arasındaki gerilim arttı.

'BU KADARI SORUMSUZLUK'

Devlet Başkanı Yoon, Aralık ayında kısa süreliğine sıkıyönetim ilan ettikten sonra vatana ihanet suçlamasıyla yargılandı.

Ancak Yoon, mahkemeye verdiği ifadede kararının “devlet karşıtı ve Kuzey Koreli unsurları ortadan kaldırmak” için gerekli olduğunu savunarak tam kapsamlı bir askeri yönetim uygulamak gibi bir niyeti olmadığını söyledi.

Ülkenin ana muhalefet partisi olan Demokratik Parti yöneticilerinden Kim Min-seok “Ülke ve halk artık dayanamayacak noktaya geldi” diyerek, mahkemeden sorumluluğunu yerine getirmesini vurguladı.

Parti toplantısında yaptığı açıklamada, “Daha fazla gecikme olağan bir durum değildir ve sorumsuzluktur” ifadelerini kullandı.

AZLEDİLEN İLK BAŞKAN DEĞİL

2017 yılında, eski Devlet Başkanı Park Geun-hye hakkındaki azil davasında mahkeme, son duruşmadan 11 gün sonra kararını açıklamıştı.

Yoon, Aralık ayında Demokratik Parti’nin çoğunlukta olduğu parlamento tarafından anayasayı ihlal ettiği gerekçesiyle görevden alınmıştı

Parlamentodaki azil gerekçesinde, Yoon’un hukukun üstünlüğüne ciddi bir tehdit oluşturduğu ve görevde kalmasının mümkün olmadığı belirtilmişti.

Devlet Başkanı, ayrıca darbe ve vatana ihanet suçlamasıyla ayrı bir ceza davasında yargılanıyor. Bu suç, idam ya da ömür boyu hapisle cezalandırılabiliyor.

Aynı dava kapsamında, sıkıyönetim kararında rol oynadığı iddia edilen üst düzey askeri yetkililer de görevden alındı ve mahkemeye çıkarıldı. Eski Savunma Bakanı Kim Yong-hyun hakkındaki isyan suçlamalarına ilişkin duruşmalar bugün devam edecek.