Güney Kore'nin Ulsan kentindeki bir kimya fabrikasında çıkan yangın nedeniyle yaklaşık 7 bin kişi tahliye edildi. Fabrika bünyesinde çalışan 12 personelin tamamı güvenli bir şekilde tahliye edilirken, olayda yaralanan ya da hayatını kaybeden kimsenin bulunmadığı bildirildi. Yangına müdahale için çevre kentlerden 200'den fazla personel, yangın söndürme helikopterleri ve özel donanımlı araçlar sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle alevler saat 13.50 sıralarında tamamen kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

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