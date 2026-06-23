Güney Kore genelindeki Gwamegi ihtiyacının yüzde 80'ini karşılayan Guryongpo Limanı'nda, Pasifik zarganalarının zorlu işleme ve kurutma süreci yürütülüyor. Pasifik’ten gelen zargana benzeri saury veya ringa balıklarının işlenmesiyle elde edilen bu yiyecek için bölgedeki fabrikalarda kesintisiz bir çalışma gerçekleştiriliyor.

GWAMEGİ ÜRETİMİNDE BALIKLAR NASIL HAZIRLANIYOR?

Kasım ve ocak ayları arasında en yoğun dönemini yaşayan tesislerde, operasyon ilk olarak dondurulmuş Pasifik derin deniz saury balıklarının çözülmesiyle başlıyor. İşçiler tarafından karınları kesilip iç organları çıkarılan balıkların kemikleri bölünüyor ve tüketicinin rahatça yiyebilmesi için tüm irili ufaklı dikenleri titizlikle temizleniyor.

Tesislerdeki usta bir işçi, günde ortalama 4 bin balığı tek tek elinden geçirerek kış sezonu için hazır hale getiriyor. Temizleme işleminin ardından balıkların üzerindeki ağır kokuyu yok etmek amacıyla derin deniz suyunun kullanıldığı özel yıkama istasyonları devreye alınıyor.

KOKU ARINDIRMA VEYA SOĞUK MELTEMDE KURUTMA İŞLEMİ NASIL YAPILIYOR?

Deniz suyunun yüksek tuz oranı balığın keskin kokusunu tamamen ortadan kaldırırken, ürünlerin şeklinin bozulmaması için hassas bir temizlik uygulanıyor. Musluk suyu dahil toplam dört farklı yıkama aşamasından geçirilen balıklar, kuyruklarına zarar verilmeden doğrudan kurutma alanındaki dev raflara taşınıyor.

Balıklar raflara asılırken sırt kısımları birbirine bakacak şekilde ve aralarında havanın rahatça geçebileceği boşluklar bırakılarak yerleştiriliyor. Guryongpo Limanı'nın soğuk deniz melteminde tam bir gün boyunca doğal kurumaya bırakılan balıklar, içi nemli ve hafif yağlı olan özgün Gwamegi kıvamına ulaşıyor.

PAKETLEME SÜRECİ VE GELENEKSEL TÜKETİM ŞEKLİ NASILDIR?

Kurutma odalarından alınan ürünler, paketleme birimindeki işçiler tarafından tek tek elle paketlenerek Güney Kore'nin dört bir yanına gönderilmek üzere sevk ediliyor. Ülke genelinde yüksek talep gören bu kış lezzeti, yerel kültürde kendine has malzemelerle bir araya getirilerek servis ediliyor.

Koreliler bu ürünü lahana yaprağının üzerine kurutulmuş deniz yosunu, taze biber, frenk soğanı ve sarımsak ekleyerek "ssam" adı verilen bir çeşit dürüm şeklinde hazırlıyor. Lokmalık kesilen Gwamegi, ekşi kırmızı biber salçasına batırıldıktan sonra bu yeşilliklerin arasına konularak tüketiliyor.