Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre Şanlıurfa'nın Pınarbaşı bölgesinde bugün saat 10:40'da 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Yapılan ikinci açıklamada depremin büyüklüğü 5,5 olarak revize edildi.

Kandilli'ye göre 5,1 kilometre derinlikteki sığ deprem, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Gaziantep, Mardin, Elazığ, Batman ve birçok çevre şehirde hissedildi.



AFAD'DAN AÇIKLAMA: OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ise ilk ölçümlere göre depremin merkezini Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesi olarak belirlerken, depremin büyüklüğünü 5,4 olarak açıkladı.



AFAD, depremin yerin 7,39 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirterek, şu açıklamayı yaptı:



"Şanlıurfa ilimizin Karaköprü ilçesinde saat 10.40’ta meydana gelen ve Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır ve Gaziantep illerimizde hissedilen 5.4 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."



VALİ ŞILDAK: YIKIM VE CAN KAYBI BULUNMAMAKTA



Depremin ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaptığı açıklamada sahada incelemelerin devam ettiğini, tüm ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü ve şu ana kadar sahada bir can kaybı ya da yıkım haberinin gelmediğini belirtti.



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