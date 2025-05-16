Güneydoğu Gazisi Hüseyin Özlük, Sözcü TV'de 'Başkent Kulisleri' programında Saygı Öztürk, Veli Toprak ve Başak Kaya'nın sorularını yanıtladı.

Terör örgütü PKK'nın silah bırakma ve fesih kararına ilişkin konuşan gazi, yaşadığı ve tanık olduğu acı olayları anlattı.

Anlattıklarıyla stüdyodakilerin gözlerini yaşartan Özlük şunları söyledi:

"Ben 32 yıldan beri karanlıklar içerisinde yaşıyorum. 24 yaşındayken karanlıkların içerisine düştüm. İki çocuğum oldu. Ben, iki çocuğumun yüzünü hiç görmedim. Onların yüzünü görebilmek için, onlar uykuya daldığında ellerimle yüzlerini yoklardım, "Kime benziyorlar acaba?" diye…

Ben 32 yıldır güneşi görmüyorum. Güneşi görmeden uyanmak ne demek, biliyor musunuz? Gerçekten çok ıstıraplı. Gece mi, gündüz mü bilemezsiniz.

Dediğim gibi, 32 yıldır neşesiz, umutsuz bir şekilde uyanıyorum. Ama bir gün, çok sevinçle uyandığımı hatırlıyorum: İki kız evladımın yüzünü rüyamda gördüm. O gün, bütün gün çok mutluydum. Hayatımda ilk defa onları rüyamda görmüştüm."

Gazi Hüseyin Özlük, "PKK terör örgütünün masum gösterilmesini şiddetle ve nefretle kınıyorum. O dönemde yapılanları, yaşananları unutmadık, unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.

Özlük canlı yayında madalyasını da çıkararak PKK bildirisi reddedildiğinde takacağını sözlerine ekledi.