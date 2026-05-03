İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerine dayanarak birçok il için "sarı" kodlu uyarı yayımladı.

Buna göre Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa, Adıyaman başta olmak üzere Diyarbakır, Siirt ve Batman'ın kuzeyi ile Hakkari, Şırnak ve Van'ın güney kesimlerinde de etkisini gösterdi.

Gaziantep

Gaziantep’te öğleden sonra sağanak etkili oldu.

Cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yayalar duraklara sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Bazı bölgelerde şiddetli rüzgar ve fırtına nedeniyle binaların çatısı uçtu.

Kent genelinde çeşitli noktalarda yaşanan kazalarla birlikte toplam yaralananların sayısı 23’e ulaştı.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve diğer ekiplerin sahada çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Kilis

Kentte öğleden sonra başlayan yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, ıslanmamak için dükkanlara ve otobüs duraklarına sığındı.

Caddelerdeki su birikintileri nedeniyle araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı.

Öte yandan Kilis'in Musabeyli ilçesinde de sağanak etkili oldu.

Şanlıurfa

Şanlıurfa'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte akşama doğru aralıklarla etkili olan yağış, zaman zaman kuvvetini artırdı.

Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

Şanlıurfa'nın Birecik İlçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle elektrik direği bir aracın üzerine devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 28 kişi yaralandı.

Adıyaman

Çelikhan ilçesinde etkili olan dolu yağışı ilçeyi beyaza bürüdü.

Öğle saatlerinden etkili olan sağanak yerini dolu yağışına bıraktı. Yağış nedeniyle ilçe beyaza büründü.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, otobüs duraklarına sığınarak doludan korunmaya çalıştı.