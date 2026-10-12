Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin ve Batman için Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı yaptı.

Toz taşınımının salı günü öğle saatlerine kadar yer yer yoğun şekilde devam etmesinin beklendiği bildirildi.

Ayrıca, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar yaşanabileceği uyarısı da yapıldı.

Şanlıurfa

Kent merkezinde öğle saatlerinde hissedilmeye başlanan toz taşınımı etkili oldu.

Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi ve hava kalitesi düşerken park halindeki bazı araçların üzeri tozla kaplandı.

Bazı vatandaşların ise tozdan korunmak amacıyla maske taktığı görüldü.

Mardin

Kentte sabah saatlerinde başlayan, merkez Artuklu ilçesi ile Kızıltepe ve Yeşilli ilçelerinde etkili olan toz bulutu görüş mesafesinin azalmasına, hava kalitesinin düşmesine neden oldu.

Kentte tarihi yapılar ve araçlar ile evlerin pencereleri ve balkonları tozla kaplandı.

Kent sakini Halil Bakay, toz taşınımı nedeniyle dışarı çıkmakta zorlandıklarını belirterek, "Maskesiz çıkmıyorum. Tavsiyem kimse maskesiz çıkmasın. Nefes almakta zorlanıyoruz." dedi.

Uzmanlar, ileri yaştaki kişileri, çocukları ve solunum sorunu bulunanları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor.