Metro İstanbul, T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda gerçekleştirilecek doğal gaz altyapı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle hattın bir bölümünde seferlerin geçici olarak durdurulacağını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, 17 Temmuz Cuma günü saat 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü saat 06.00'ya kadar tramvay seferleri yalnızca Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecek. Bu süre boyunca Güngören ile Bağcılar istasyonları arasında tramvay işletmesi yapılmayacak. İETT OTOBÜSLERİ ÜCRETSİZ HİZMET VERECEK Metro İstanbul, yolcuların ulaşımda mağduriyet yaşamaması için Güngören-Bağcılar arasındaki ulaşımın ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacağını bildirdi. Kurumun açıklamasında şu ifadelere yer verildi: "Doğal gaz altyapı bakım onarım çalışmaları nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda seferlerimiz 17 Temmuz Cuma günü 06.00'dan 20 Temmuz Pazartesi günü 06.00'ya kadar Kabataş-Soğanlı istasyonları arasında gerçekleştirilecektir. Bu süre boyunca Güngören-Bağcılar istasyonları arasında seferler ücretsiz İETT otobüsleriyle sağlanacaktır." Metro İstanbul, yolculara çalışmalar süresince alternatif ulaşım planlarını dikkate almaları çağrısında bulundu.

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