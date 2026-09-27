Yangın, saat 21.15 sıralarında Merkez Mahallesi İrfan Sokak’ta bulunan 4 katlı binada çıktı.
Kentsel dönüşüm projesi kapsamında boşaltıldığı öğrenilen binanın çatı katından yükselen alevleri gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri çatıyı saran alevlere müdahale etti.
Yangın sırasında bazı itfaiye erlerinin binanın balkonunda kaldığı görüldü. Alevlerin yükselmesiyle balkonda zor anlar yaşayan itfaiye erleri, çevredeki vatandaşların da endişeli bakışları arasında çalışmalarını sürdürdü.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmezken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.