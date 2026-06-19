İstanbul'un Güngören ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi Salcı Sokak'ta kentsel dönüşüm projesi kapsamında tamamen boşaltılan 5 katlı bir binada yıkım öncesi tesisat söküm çalışmaları yürütülüyordu.
Üç işçinin binadaki doğalgaz borularını kestiği ve söküm yaptığı esnada henüz belirlenemeyen bir nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. Meydana gelen patlamanın etkisiyle 3 işçi vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı.
Çevrede büyük paniğe neden olan patlama sesinin ardından vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye ulaşan sağlık görevlileri, yaralı işçilere olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından şahısları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı.