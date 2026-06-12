İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Güngören'de uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen kişilere yönelik kapsamlı bir operasyon gerçekleştirdi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu tespit edilen şüphelilerin adresleri tek tek belirlenerek baskınlar düzenlendi.

BİNLERCE SENTETİK ECZA VE ÜRETİM MAKİNELERİ YAKALANDI

Soruşturma kapsamında ilk operasyon 20 Nisan tarihinde gerçekleştirildi. Belirlenen adreslere düzenlenen baskında 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Söz konusu evlerde yapılan aramalarda 247 bin 500 adet sentetik ecza, uyuşturucu madde üretiminde kullanılan hammadde, çeşitli üretim materyalleri ve bu işlemlerde kullanılan makineler ele geçirildi.

SORUŞTURMA KAPSAMINDA GÖZALTI SAYISI RE KORDA ULAŞTI

Emniyet güçlerinin yürüttüğü soruşturmanın derinleştirilmesiyle birlikte, elde edilen yeni bilgiler ve teknik detaylar doğrultusunda bu sabah operasyonun ikinci aşaması için düğmeye basıldı. Önceden tespit edilen yeni adreslere yönelik eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda 7 şüpheli daha yakalanarak gözaltına alındı. İki aşamalı operasyon genelinde toplam gözaltı sayısı 9'a yükselirken, şüphelilerin emniyetteki tahkikat işlemlerinin devam ettiği bildirildi.