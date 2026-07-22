Güngören'de geri manevra yapan servis minibüsünün çarptığı yaya hayatını kaybetti. Kaza sonrası minibüsün sürücüsü gözaltına alındı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Akıncılar Mahallesi Posta Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 34 LAJ 858 plakalı servis minibüsünün sürücüsü geri manevra yaptığı sırada karşıya geçmeye çalışan bir yayaya çarptı.

Kazayı gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, minibüsün çarptığı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede çalışma yaptı. İncelemenin tamamlanmasının ardından hayatını kaybeden kişinin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan servis minibüsü çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Polis ekiplerinin kazanın meydana geliş nedenine ilişkin başlattığı soruşturma sürüyor.