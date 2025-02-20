Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 3 gün önce evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan ve psikolojik rahatsızlığı bulunan 49 yaşındaki Fatma Çay, boş bir köy evinde bulundu. Fatma Çay’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre Bozüyük ilçesine bağlı Kozpınar köyünde oturan ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen Fatma Çay, 3 gün önce evinden çıktı. Kendisinden haber alamayan 72 yaşındaki annesi Hilmiye Çay, çevrede yaptığı aramada Fatma Çay’ı bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Çay'ın bulunması için jandarmanın yanı sıra AFAD, AKUT ve kentteki arama- kurtarma derneklerinden 83 kişilik arama- kurtarma ekibi kuruldu. Ekipler, bölgede dron ve iz takip köpekleriyle arama yaptı.

Fatma Çay, Kozpınar köyündeki boş bir evde bulundu. Kontrolden geçirilen ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Fatma Çay, ailesine teslim edildi.