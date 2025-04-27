Prof. Dr. Ercan bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada 23 Nisan'da Silivri açıklarında meydana gelen deprem için, "M6,2’lik depremin etkisi bitti. Doğuya doğru, İstanbul’a yürüyüş durdu. Büyük deprem için en az 20 ile 50 yıl var" ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak yeni bir paylaşım yapan Prof. Dr. Ercan 6.2'lik depremin tsunami ürettiğini belirterek şunları kaydetti:

"35 CM YÜKSEKLİĞİNDE TSUNAMİ ÜRETMİŞ"

"M6,2’lik deprem 0,5 ile 1 metre sağ yanal atımlı olurken, Güney kanadı da 0,5-0,75 cm düşmüştür. Bunun sonucu olarak kabaca 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası (tsunami) üremiş, ta 70 km uzakta İstanbul Boğazının içine bile girmiştir."

M6,2’lik deprem 0,5 ile 1 metre sağ yanal atımlı olurken, Güney kanadı da 0,5-0,75 cm düşmüştür. Bunun sonucu olarak kabaca 35 cm yüksekliğinde süpürtü dalgası(tsunami) üremiş, ta 70 km uzakta İstanbul Boğazının içine bile girmiştir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 27, 2025

KANDİLLİ RASATHANESİ AÇIKLAMIŞTI

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi ise depremin yaşandığı 23 Nisan'da akşam saatlerinde yayımladığı, "Silivri Açıkları- İstanbul M6.1 Depremi Ön Değerlendirme Raporu" başlıklı yayında depremin 6.dakikasında tsunami uyarısı verildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"İlgili depremi takiben 6. dakikada tsunami uyarı mesajlarımız ülkemizde AFAD'a, bölgemizde de sistemimize üye olan ülkelerin ilgili merkezlerine iletilmiştir. Gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Bu uyarı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair mesaj ile sonlandırılmıştır."

"DENİZ SEVİYESİ DEĞİŞİKLİĞİ GÖZLENMİŞTİR"

Raporda ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Silivri istasyonunda 3 cm, Tekirdağ Marmara Ereğlisi istasyonunda 2 cm, Balıkesir Erdek istasyonunda 6 cm, Yalova Esenköy istasyonunda 4 cm, Tekirdağ Şarköy’de 5 cm deniz seviyesi değişikliği gözlenmiştir. Bu gözlemlerle tsunami uyarısı aletsel olarak teyit edilmiştir. Tsunami uyarısı 16:53 itibarı ile tsunami tehlikesinin geçmiş olduğuna dair son mesaj aynı şekilde tüm alıcılarımıza iletilmiş bulunmaktadır."