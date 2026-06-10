Damla Uğurtürk'ün "Özel röportaj geliyor" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede sosyal medyada yayılırken karedeki detaylar mizah sayfalarının da gündemine oturdu. Sosyal medyada günlerdir konuşulan fotoğraf hakkında Okan Buruk, Ece Erken'e yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı.

Spiker Damla Uğurtürk'ün yaklaşan özel röportajın duyurusunu yaptığı karede yer alan sandalye detayı ve Okan Buruk ile arasındaki boy farkı sosyal medyada çok sayıda caps ve yoruma konu oldu.

OKAN BURUK'TAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili açıklama, Gel Konuşalım programında Ece Erken aracılığıyla geldi. Fotoğraf hakkında değerlendirmede bulunan Okan Buruk, gündem olan kareye ilişkin farklı bir durum olmadığını söyledi.

Buruk, şu ifadeleri kullandı:

"Çok takip edemedim, ben tam oturmuştum, o da ayakta durmuş. Olay bu. Bütün sene benimle uğraştıkları için ben alışığım bunlara..."

''ALIŞIĞIM MESAJI'' DİKKAT ÇEKTİ

Deneyimli teknik adamın açıklaması, sosyal medyada konuşulan fotoğrafın perde arkasını ortaya koyarken, Buruk'un esprili yaklaşımı da dikkat çekti. Galatasaray'ın şampiyonluk sezonunun ardından sık sık gündeme gelen başarılı teknik direktör, böylece günlerdir konuşulan kareyle ilgili ilk kez açıklama yapmış oldu.