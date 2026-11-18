Bursa'nın Yıldırım ilçesinde günlerdir kayıp olan evcil tavşan, bir binanın havalandırma boşluğunda bulundu. İtfaiye ekipleri, tavşanı marul ve havuç yardımıyla bulunduğu yerden çıkardı.
Mimarsinan Mahallesi'ndeki binada tavşanlarını arayan sahipleri, havalandırma boşluğundan gelen sesleri duyunca itfaiyeye haber verdi. Adrese gelen ekipler, yılan kamerayla yaptıkları incelemede tavşanın boşlukta mahsur kaldığını belirledi.
Havalandırma boşluğunu açan ekiplerin yaklaşık yarım saat süren çalışması sonunda kurtarılan tavşan, sahibine teslim edildi.