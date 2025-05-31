Trabzon’un Çaykara ilçesindeki Uzungöl'de 26 Mayıs’ta dereye düşerek kaybolan 9 yaşındaki Suudi Arabistanlı Faisal Ramzi Alshaikh’in cansız bedenine, arama çalışmalarının 6’ncı gününde ulaşıldı.
Ailesiyle tatil için Uzungöl’e gelen Faisal, gezinti sırasında Haldizen Deresi’ne düşmüştü. Oğlunu kurtarmak için dereye atlayan baba Abdülgani Ramzi Alshaikh, başarılı olamayınca yardım istemek için bölgeden uzaklaşıp esnafa ulaşmıştı.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
AFAD, AKUT, jandarma ve itfaiye ekiplerinden oluşan yaklaşık 100 kişilik ekip günlerce süren arama çalışması yürüttü. Ekipler, çocuğun cansız bedenini düştüğü noktadan 2,2 kilometre uzaklıkta dere yatağında, taşların arasında buldu.
Faisal’ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme sürüyor.