Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde, bir süredir kendisinden haber alınamayan 44 yaşındaki İbrahim Baykar, bulunduğu hukuk bürosunda ölü bulundu.
Yakınları, Baykar'a ulaşamayınca Yenişehir Mahallesi Yenişehir Caddesi üzerindeki bir binanın birinci katında yer alan hukuk bürosuna gitti. İçeri giren yakınları, Baykar'ı hareketsiz halde bulunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Baykar'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Baykar'ın cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.