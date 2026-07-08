Kızılırmak Nehri üzerindeki Burhan köyü köprüsü yakınlarında serinlemek için suya giren 37 yaşındaki Soner Koçyiğit, akıntının da etkisiyle bir süre sonra gözden kayboldu. İki arkadaşıyla birlikte girdiği nehirde gözden kaybolan talihsiz adam için aynı gün geniş çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.
Bölgeye sevk edilen İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis dalgıç ekipleri, nehir hattı boyunca yoğun bir arama faaliyeti yürüttü. Ekiplerin aralıksız sürdürdüğü çalışmaların üçüncü gününde, bu sabah saatlerinde acı habere ulaşıldı. Dalgıç ekipleri, Koçyiğit'in cansız bedenini suya ilk girdiği noktaya yakın bir bölgede tespit ederek sudan çıkardı.
Olay yeri inceleme ekiplerinin bölgede yaptığı çalışmaların ardından Koçyiğit'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi ve otopsi işlemlerinin tamamlanması amacıyla Gemerek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.