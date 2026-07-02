DİLAN POLAT'TAN YENİ HABER
Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Yaklaşık 10 gündür hastanede bulunan Polat'ın son halini eşi Engin Polat paylaşırken, yakın arkadaşı Ebru Özen de sağlık durumuyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.
ENGİN POLAT SON DURUMU PAYLAŞTI
Polat ailesinin korumalığını yapan kuzenleri Can Polat'ın 3 Haziran'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmesinin ardından aile zor bir süreçten geçiyor. Yaşananların ardından sosyal medya hesapları da kapatılan Dilan Polat'ın yaklaşık 10 gün önce hastaneye kaldırıldığı öğrenilmişti.
İŞTE DİLAN POLAT'IN SON HALİ
Tedavisi devam eden eşini yalnız bırakmayan Engin Polat, sosyal medya hesabından Dilan Polat'ın hastanede çekilen bir fotoğrafını paylaştı. Polat, paylaşımına, "Yaşam seni ne kadar sınarsa sınasın, umudun sana yön göstermeye devam eder" notunu düştü.
DİLAN POLAT'IN SON HALİ AKILLARA NİHAL CANDAN'I GETİRDİ
Dilan Polat’ın son haliyle zayıfladığı görüldü. Bu durum, akıllara daha önce anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan’ı getirdi. Dilan Polat’ın belirgin şekilde zayıflamış görüntüsü ise takipçilerini endişelendirdi.
Günün Trend Haberleri
Dilan Polat'ın sağlık durumu merak edilirken, yakın arkadaşı Ebru Özen de yaptığı açıklamada çok sayıda mesaj aldığını belirterek, "Mesaj kutum yıkılıyor. Herkes dua etmiş, 'Dilan iyi mi?' diye sormuş" dedi.
Özen, Polat'ın sağlık durumuna ilişkin ise, "İyi demek haksızlık olur. İnşallah iyi olacak. Biraz zaman... Zaten bu yeni olan bir şey değil, çocukluğundan beri devam eden bir şey. Üst üste gelince böyle bir tedaviye ihtiyacı vardı. Umarım iyi olduğunu görürüz. Dualarınız çok önemli" ifadelerini kullandı.
www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.