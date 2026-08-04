İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, son dönemde gündeme gelen istifa iddialarıyla ilgili açıklama yaptı. İran resmi haber ajansı IRNA tarafından yayımlanan halka hitap görüntüsünde konuşan Pezeşkiyan, görevinden ayrılacağı yönündeki haberlerin doğru olmadığını söyledi.

‘İSTİFA ETSEM AÇIKÇA DUYURURUM’

İddialara tepki gösteren Pezeşkiyan, "İstifa etsem bunu açıkça duyururum. İstifa etmeyeceğim, mücadele etmeye devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

HAMANEY İLE ANLAŞMAZLIK İDDİALARINI REDDETTİ

Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney ve Silahlı Kuvvetlerle arasında görüş ayrılığı yaşandığı yönündeki iddialara da değindi. Silahlı Kuvvetlerle koordinasyon içinde çalıştığını belirten İran Cumhurbaşkanı, bu kurumlarla arasında tam bir uyum bulunduğunu savundu.

‘ÇATIŞMA VAR ALGISI OLUŞTURMAYA ÇALIŞIYORLAR’

Bir anlaşmazlık yaşanması halinde Silahlı Kuvvetlerin kendisinden değil, Hamaney'den yana tavır alacağının bilinen bir gerçek olduğunu ifade eden Pezeşkiyan, bazı çevrelerin Cumhurbaşkanı ile dini lider arasında çatışma varmış gibi bir algı oluşturmaya çalıştığını dile getirdi.

BİRKAÇ KEZ İSTİFA ETTİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Öte yandan İran rejimine muhalif bazı medya kuruluşlarında, Pezeşkiyan'ın daha önce birkaç kez Hamaney'e istifasını sunduğu yönünde iddialar ortaya atılmıştı.