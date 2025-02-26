Pazar günü AKP'ye katılmasıyla gündemden düşmeyen Prof. Dr. Serap Yazıcı Özbudun konuştu. Özbudun, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in " CHP’ye gelmek istedi kabul etmedim" iddiasını yanıtladı.
HaberTürk yazarı Nagehan Alçı, Özbudun'la yaptığı görüşmenin detaylarını anlattı.
Alçı paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
-Özgür Özel’in CHP’ye gelmek istedi kabul etmedim iddiasını muhatabı Prof. Serap Yazıcı’ya sordum…
"CHP GENEL BAŞKANI DAVET ETMİŞ"
-14 Ocak Salı günü CHP Genel Başkanı bir aracı ile Yazıcı’yı davet etmiş.Serap Hanım programının yoğunluğu dolayısıyla 16’sında gelebileceğini söylemiş. Buna rağmen aynı aracı Yazıcı’nın danışmanını arayarak 15’inde Özgür Bey’in Genel Merkezde kendisini beklediğini söylemiş.
"15 OCAK'TA BİR ARAYA GELMİŞLER"
-15 ocak Çarşamba günü Serap Hanım ve Sayın Özel CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelmişler…
"ÖZEL SERAP YAZICI ÖZBUDUN'U CHP'YE DAVET ETTİ" İDDİASI
-Özgür Bey Yazıcı’yı CHP’ye katılmaya davet etmiş. Yazıcı kibarca kabul edemeyeceğini söylemiş, AK Parti’den davet aldığını da belirtmiş…
"AK PARTİ'YE GİTMENİZ YANLIŞ OLUR" DİYE UYARMIŞ"
-Özgür Özel Yazıcı’ya ‘ Gelecek Partisinde kalırsanız size saygı duyarım ama Ak Partiye gitmeniz yanlış olur’ demiş