Dilan Polat'ın yakın koruması olarak görev yapan ve aynı zamanda eşi Engin Polat'ın kuzeni olan Can Polat, İzmir'in Çeşme ilçesinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirmişti.

Can Polat'ın hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşayan Dilan Polat'ın yedek hesabı ile birlikte TikTok, Facebook ve YouTube dahil tüm aktif sosyal medya platformlarına resmi karar doğrultusunda erişim engeli getirilmişti.

HASTANEYE YATIRILDI**

Yakınını kaybetmenin ardından büyük bir travma yaşayan Polat'ın, peş peşe yaşadığı olumsuz gelişmelerin etkisiyle psikolojik destek almak amacıyla hastaneye yatırıldığı öğrenilmişti. Yaşadığı süreç nedeniyle psikolojik olarak oldukça yıprandığı belirtilen Polat'ın sağlık durumu günlerdir merak konusu olmuştu.

TABURCU EDİLDİ

Dilan Polat'tan beklenen haber geldi. Tedavisinin tamamlanmasının ardından Polat, hastaneden taburcu edildi. Daha önce hastaneden yaptığı paylaşımla eşinin sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendiren Engin Polat, bu kez Dilan Polat'ın taburcu olduğunu duyurdu.

Engin Polat, eşinin eve dönüşünü sosyal medya hesabından "Umarım evimizin huzuru sana şifa olur" notuyla paylaştı.