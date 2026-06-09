Hindistan’daki eski kanalizasyon tünellerinde elle temizlik yapan işçiler, günlük 3 sterlin (yaklaşık 185 Türk Lirası) gibi düşük bir ücret karşılığında çalıştırılıyor. Bu durum, binlerce insanın karın tokluğuna dünyanın en ölümcül iş kolları arasında kabul edilen bu sektöre mahkum kalmasına yol açıyor.

İLKEL YÖNTEMLERLE TEMİZLİYORLAR

Foseptik tanklarına ve kanalizasyon tünellerine korumasız şekilde giren erkek işçiler, boyunlarına kadar atık maddelerin içinde faaliyet gösteriyor. Kadın işçiler ise tuvaletlerden çıkan atıkları başlarının üzerinde taşıdıkları sepetlerle tarım alanlarına boşaltıyor.

Çok sayıda işçi, aile bütçesine katkıda bulunabilmek amacıyla bu tehlikeli mesleğe henüz 15 yaşındayken adım atmak zorunda kalıyor. Koruyucu ekipman eksikliği ve ilkel yöntemler, çocuk yaştaki çalışanları da doğrudan hayati tehlikeyle yüz yüze bırakıyor.

ZEHİRLİ GAZLAR VE HASTALIKLAR ÖLÜME YOL AÇIYOR

SÜrekli olarak pis kokuya ve zehirli maddelere maruz kalan çalışanlarda akciğer kanseri, tetanoz ve karbonmonoksit zehirlenmesi gibi ölümcül hastalıklar sıkça görülüyor. Tünellerde biriken metan ve karbonmonoksit gazları sebebiyle anlık zehirlenmeler neticesinde yaşanan iş kazası ölümleri de mülki kayıtlara yansıyor.

Çalışma alanındaki ağır kokuyu ve sağlıksız şartları katlanabilir kılmak için işçilerin kaçak alkol tüketimine yöneldiği aktarılıyor. Hem kronik hastalıklar hem de ani gaz zehirlenmeleri nedeniyle bu iş kolunda çalışanların yaşam beklentisi mülki olarak 40 yıla kadar düşmüş durumda.