Mahalle sakinleri için en önemli gelir kaynaklarından biri olan kiraz yetiştiriciliğinde sezonun ilk ürünleri toplanıyor. Mahallede hemen her ailenin uğraştığı bu tarımsal faaliyette, erkenci türlerin ardından yaklaşık 10 gün sonra Napolyon kirazının hasadına geçilmesi planlanıyor. Üreticiler, bu yıl ağaçlardaki meyve miktarının fazla olduğunu, dolu ve aşırı yağış gibi olumsuz hava muhalefetleri yaşanmadığı takdirde yüksek verimli bir sezon beklediklerini ifade ediyor.

YILLIK ÜRETİMİN YÜZDE 75'İ İHRAÇ EDİLİYOR

Burmahan Mahallesi'nde gerçekleştirilen yıllık kiraz üretim miktarı 600 ila 700 ton arasında değişiklik gösteriyor. Bölgenin sahip olduğu mikro klima özelliği, iklim yapısı ve su kaynaklarının elverişliliği sayesinde yüksek aromalı ve kaliteli ürünler elde ediliyor. Kalitesi nedeniyle hem iç hem de dış pazarda yoğun talep gören Burmahan kirazının yıllık toplam üretiminin yaklaşık yüzde 75'lik kısmı yurt dışına ihraç edilirken, kalan yüzde 25'lik bölümü ise iç piyasada tüketime sunuluyor.

NAPOLYON HASADINDA GÜNLÜK 50 TON SATIŞ YAPILIYOR

Bölgede yaklaşık 20 yıl önce kurdukları 5 dönümlük bahçede üretim yapan ziraat mühendisi Mehmet Yılmaz, kendi işletmelerinde bu yıl 6 ton ürün elde etmeyi hedeflediklerini belirtti. Napolyon kirazının olgunlaşmasıyla birlikte mahalle genelinde günlük 50 tona yakın kiraz satışı gerçekleştirildiğini kaydeden Yılmaz, 10-15 günlük bu yoğun hasat döneminde ürünlerin zamanında toplanabilmesi için ciddi bir iş gücüne ihtiyaç duyduklarını ancak son yıllarda tarım işçisi bulmakta zorlandıklarını aktardı.

Öte yandan, kalitesi tescillenmek istenen Burmahan kirazı için geçtiğimiz yıl resmi makamlara coğrafi işaret başvurusunda bulunulduğu bildirildi.